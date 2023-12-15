【
大
中
小
】 【
打 印
】
挪威央行將基準利率上調至4.5%
http://www.CRNTT.com
2023-12-15 10:39:09
中評社北京12月15日電／據新華社報導，挪威央行14日宣布將基準利率上調0.25個百分點至4.5%，以減少通貨膨脹對經濟造成的影響。這是挪威央行今年第六次加息。
挪威央行當天在一份聲明中說，由於工資水平持續上漲、挪威克朗貶值等原因，預計挪威通脹仍將面臨上升壓力，因此決定繼續調整利率。
統計數據顯示，11月挪威消費者價格指數同比上漲4.8%，連續數月保持穩定水平，但仍明顯高於央行制定的2%預期目標。
此次加息後，挪威央行認為連續上調利率正接近尾聲，預計基準利率將在未來數月內保持穩定。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外媒：英國挪威擬幫烏克蘭加強海軍力量
(2023-12-14 11:06:46)
擔心俄烏衝突激化，挪威士兵“演練”戰友葬禮
(2023-12-11 09:43:39)
挪威加速軍隊現代化建設
(2023-11-28 09:50:55)
挪威空軍F35A首次在高速公路起降
(2023-10-13 10:43:11)
俄戰機在挪威海上空攔截一美軍偵察機
(2023-10-07 09:22:05)
俄媒：美國B-2轟炸機首次在挪威部署
(2023-09-01 16:11:56)
俄國防部：俄戰機阻止挪威偵察機接近俄邊界
(2023-09-01 15:48:47)
挪威首相：將向烏克蘭捐贈F16戰鬥機
(2023-08-25 14:07:40)
俄媒：俄戰機靠近，挪威戰機掉頭離開
(2023-08-25 11:23:09)
俄戰機阻止挪威軍機侵犯俄邊界
(2023-08-15 12:06:30)