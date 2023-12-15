挪威央行將基準利率上調至4.5%

中評社北京12月15日電／據新華社報導，挪威央行14日宣布將基準利率上調0.25個百分點至4.5%，以減少通貨膨脹對經濟造成的影響。這是挪威央行今年第六次加息。



挪威央行當天在一份聲明中說，由於工資水平持續上漲、挪威克朗貶值等原因，預計挪威通脹仍將面臨上升壓力，因此決定繼續調整利率。



統計數據顯示，11月挪威消費者價格指數同比上漲4.8%，連續數月保持穩定水平，但仍明顯高於央行制定的2%預期目標。



此次加息後，挪威央行認為連續上調利率正接近尾聲，預計基準利率將在未來數月內保持穩定。