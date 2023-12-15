廈門市政協原黨組副書記陳永裕被開除黨籍

陳永裕（網絡圖片） 中評社北京12月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，據福建省紀委監委消息：日前，經中共福建省委批准，福建省紀委監委對廈門市政協原黨組副書記、副主席陳永裕嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，陳永裕身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮品；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，違規為他人謀取人事利益；為官不廉，違規通過民間借貸獲取大額回報，搞權色交易；親清不分，甘於被“圍獵”，利用職務便利為他人在組織人事、企業經營、工程承攬等方面謀利，非法收受巨額財物。



陳永裕嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》《行政機關公務員處分條例》等有關規定，經福建省紀委常委會會議研究並報福建省委批准，決定給予陳永裕開除黨籍處分；由福建省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。



陳永裕簡歷



陳永裕，男，漢族，1961年9月出生，福建泉州人，大學學歷，1985年2月加入中國共產黨，1985年8月參加工作。



1995年5月至1997年8月，任泉州市鯉城區政府黨組成員、副區長；



1997年8月至1998年2月，任泉州市鯉城區委副書記；



1998年2月至2001年1月，任福建省委組織部地市幹部處處長；



2001年1月至2005年3月，任福建省委組織部幹部二處處長；

