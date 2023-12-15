南方電網超高壓輸電公司原總經理侯衛東被開

中評社北京12月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，據中國南方電網有限責任公司紀檢監察組、雲南省紀委監委消息：日前，經中央紀委國家監委批准，中國南方電網有限責任公司紀檢監察組、雲南省紀委監委對中國南方電網有限責任公司超高壓輸電公司原總經理侯衛東嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。



經查，侯衛東違反中央八項規定精神，違規收受下屬及管理服務對象禮品；違反組織紀律，為他人在入職錄用時提供幫助；違反廉潔紀律，利用職權違規為特定關係人從事營利性經營活動提供便利，違規借用管理服務對象錢款，收受可能影響公正執行公務的禮品；違反生活紀律；違反國家法律法規，利用職務便利為他人在承攬工程項目、供應物資和設備等方面提供幫助，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。



侯衛東身為國有企業黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，毫無紀法底線，將黨和人民賦予的權力異化為攫取私利的工具，“靠電吃電”，大搞權錢交易，無視中央八項規定精神，嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大以後不收斂、不收手，甚至在黨的十九大後仍不知止，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中共中國南方電網有限責任公司黨組會議研究決定，給予侯衛東開除黨籍處分，按規定取消其企業退休待遇；雲南省監委將侯衛東涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。