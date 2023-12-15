趙少康：賴清德拆萬里違建　我就辭中廣董座

趙少康。(照:“誰來Talk館”YouTube直播) 中評社台北12月15日電／中國國民黨2024大選副手候選人趙少康的中廣董事長身分被綠營質疑，趙強調，依法他不必辭職，目前請假已超越法律，且越被逼迫他就越不會辭職。不過，趙少康14日受訪再被問到是否辭職，趙痛批，民進黨賴清德的老家是違建不拆，他合法的卻一直要他辭，隨即宣示，若賴清德拆萬里老家違建，他就辭中廣董事長。



趙少康13日到政治大學與學生座談，被問及是否要宣布辭去中廣董事長？趙說他已經請假，電視節目也不主持，這是超越法律，最不願在任何人脅迫下做任何事，“我要不要辭職我自己會決定”、“你越逼我越不會”。趙少康14晚間接受“館長”陳之漢的網路專訪，再度被問及是否要宣布辭去中廣董事長。



綜合台媒報導，趙少康表示，依法該怎麼做就怎麼做，根據現行法律，他若是擔任黨公職，才需要辭去中廣董事長職務，但在選舉的過程中不需要辭職，因此若他在明年大選順利當選，那就會立刻辭去中廣董事長。趙強調，他在宣布參選後，除了辭去政論節目主持人外，中廣董事長也請假，自己已經做了比法律規定更多的事情。



趙少康反問，賴清德的萬里老家是違建，違建是違法，但對方時至今日仍未拆除，老家違法不拆，他合法的卻一直要他辭？他隨即當場公開宣示，“如果賴清德拆他本來就該拆的違建，我就辭我本來不應該辭的中廣董事長”，而館長則是在一旁起鬨，笑說“有氣魄！賴清德聽到沒？”



趙少康昨天中午接受藝人郭子乾專訪時也重申，前晚在政大說，就職一年後若沒推“內閣制”就下台的承諾。他說，“內閣制”是民眾黨大選候選人柯文哲政見，柯也認為要推動“內閣制”，民進黨在黨外時也說要推“內閣制”，當選後都不推動，當“總統”多爽，比皇帝還爽，古時候皇帝還有御史大夫，現在“總統”誰都管不了。



針對廢除通訊傳播委員會（NCC）政見，趙少康強調，侯友宜的政見是要廢NCC，且要把52頻道還給中天，雖然法院判中天都贏，但還是沒有還。本來NCC是學美國聯邦通訊委員會（FCC），但台灣的NCC委員都是民進黨，NCC、黨產會、“促轉會”、“中選會”甚至大法官都是蔡英文一把抓，這樣不公道，聽話就給錢、給好位子，不聽話就打壓。