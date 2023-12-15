美麗島民調：賴35.7%侯31.7%

美麗島電子報15日公布第90波2024大選民調。(圖:美麗島電子報提供) 中評社台北12月15日電／《美麗島電子報》今天公布最新2024大選民調顯示，與14日公布的第89波相比，民進黨候選人賴清德略為成長0.5%，來到35.7%、國民黨候選人侯友宜成長2.2%，來到31.7%、民眾黨柯文哲下挫0.4%，為18.6%。侯、賴二人差距從5.7%縮小到4%。



另外，侯友宜在北部優勢持續上揚，新北市拿下38.2%支持度、賴34.1%、柯15.9%；台北市侯友宜支持度37.3%、賴28.8%、柯文哲18.5%；桃竹苗侯則拿下33.0%、賴25.2%、柯28.6%。



而在20～29歲年輕選票方面，柯文哲支持度回到4成，與之相比賴清德31.6%、侯友宜19.7%。



民調提問，明年大選應否換黨做，對未來四年發展會比較好？結果顯示，30.9%認同民進黨繼續做，29.1%認為換國民黨做，14.9%換民眾黨做。



此外，民調也問及，明年大選若要政黨輪替，應投給在野黨民調最高者？結果指出，40.9表示認同，46.7%不認同。



美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查，本次調查時間12月12至14日為追蹤民調第90波。

