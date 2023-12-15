湖南湘科原黨委副書記陳紀明被開除黨籍

中評社北京12月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，中央紀委國家監委網站訊 據湖南省紀委監委消息：日前，經湖南省委批准，湖南省紀委監委對湖南湘科控股集團有限公司原黨委副書記、副董事長、副總經理陳紀明嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，陳紀明身為省管企業領導幹部，背棄初心使命，喪失黨性原則，毫無政治規矩，政績觀極度扭曲，長期“靠企吃企”，將組織給予的“舞台”當作謀私的“平台”，將手中的權力視為私有財產，決策“一言堂”，用人“一句話”，花錢“一支筆”，霸道行權、任性用權，與他人串供，簽訂虛假協議並隱匿贓款，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排；獨斷專行，公然違反“三重一大”制度規定，多次擅自決定公司經營重大事項，不按規定報告個人有關事項，有令不行，有禁不止，在國企改革期間，多次違規突擊提拔幹部，並搞任人唯親；“隱名入股”違規擁有非上市公司股份，利用職權為親友經營活動謀取利益；違反生活紀律；以權謀私，大搞權錢交易，收受巨額賄賂，並企圖以掩飾手段蒙混過關；恣意妄為，濫用職權，造成國家利益特別重大損失；內外勾連，損公肥私，低價出售國有資產，為私營企業主謀取巨額利益。



陳紀明嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、徇私舞弊低價出售國有資產犯罪，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質特別嚴重，影響特別惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定給予陳紀明開除黨籍處分；由湖南省監委按規定取消其享受的退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。