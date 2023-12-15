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上海寶山區委副書記高奕奕接受監察調查
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2023-12-15 10:37:49
中評社北京12月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，據上海市紀委監委消息：上海市寶山區委副書記、區長高奕奕涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。
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