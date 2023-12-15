重慶監督護航成渝地區雙城經濟圈建設

中評社北京12月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，重慶市紀委監委組織召開服務保障成渝地區雙城經濟圈建設專項監督工作調研座談會，市紀委監委駐市發展改革委、市科技局、市財政局、市交通局、市市場監管局紀檢監察組圍繞專項監督工作交流經驗做法、分析形勢任務，進一步傳導壓力、壓實責任。



今年以來，重慶市委將成渝地區雙城經濟圈建設作為“一號工程”和全市工作總抓手總牽引。重慶市紀檢監察機關堅持圍繞中心、服務大局，聚焦重大項目、重大政策、資金保障、科技自立自強和幹部擔當作為等關鍵要素，開展全周期、嵌入式監督，著力推動成渝地區雙城經濟圈建設走深走實。



重慶市紀委監委第二監督檢查室結合監督市發展改革委、市財政局等單位實際，制定專項監督工作方案，突出“室組”聯動，綜合運用列席會議、調查研究、座談訪談、實地抽查等方式，系統對照全市推動成渝地區雙城經濟圈建設行動方案明確的重大項目等4張清單，具體化、項目化推進監督，著力糾治成渝地區雙城經濟圈建設領域的不作為、慢作為、亂作為問題。



日前，重慶市紀委監委領導帶隊，對成渝地區雙城經濟圈建設重點項目重慶東站交通樞紐建設情況開展實地檢查，詳細瞭解項目進展情況和存在問題，研究解決措施。



針對群眾反映重慶東站配套綜合交通樞紐工程智慧樞紐建設項目投標資格資質設定具有指向性問題，重慶市紀委監委駐市發展改革委紀檢監察組及時跟進，督促市公共資源交易監管局在當月完成辦理、反饋，確保項目順利推進。目前，全市161個雙城經濟圈建設重大項目已完成投資1553億元。



廉政風險排查防控是推動監督關口前移、深化源頭治理，服務保障成渝地區雙城經濟圈建設的重要抓手。“我們圍繞深化成渝市場監管一體化合作，督導駐在單位聚焦註冊許可、檢驗檢測、監管執法等關鍵環節，全面排查廉政風險點，舉一反三制定落實風險防控措施。”重慶市紀委監委駐市市場監管局紀檢監察組負責同志介紹，目前全市市場監管系統立足崗位實際，梳理排查涉及成渝地區雙城經濟圈建設廉政風險點195個，針對性制定防控措施328條。



“雙城經濟圈交通建設項目具有涉及單位多、落實環節多，建設周期長、管理鏈條長的特點，必須強化系統思維，既要推動市內各級紀檢監察機構內部協同，又要加強與四川省有關紀檢監察機構的聯動，確保同向而行、同題共答。”重慶市紀委監委駐市交通局紀檢監察組有關負責同志介紹，一方面與相關區縣紀委監委、重慶高速集團紀委簽訂黨風廉政建設共建協議，推動“組地企”攜手開展明察暗訪、專項督查；另一方面與四川省紀委監委駐省交通運輸廳紀檢監察組建立“信息互通＋監督互動＋線索共查”工作機制，共同對渝武復線項目觀音峽嘉陵江特大橋建設情況開展調研，探索聯合監督的新路徑。此外，重慶市紀委監委駐市科技局、市財政局、市經濟信息委等紀檢監察組均與四川省有關紀檢監察機構建立日常聯繫協作機制，凝聚監督合力。

