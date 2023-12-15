堅持對腐敗動態清除常態懲治

中評社北京12月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，對黨同人民群眾的血肉聯繫最具殺傷力，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭，必須永遠吹衝鋒號，持續鞏固來之不易的壓倒性勝利。二十屆中央紀委二次全會強調，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。要以零容忍態度反腐懲惡，完善動態清除、常態懲治工作機制，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。實踐中，寧夏回族自治區紀委監委深刻認識和把握反腐敗是最徹底的自我革命重要論斷，注重把握新時代紀檢監察工作規律和方法，將一體推進“三不腐”方針方略貫穿正風肅紀反腐的全過程各方面，突出辦案引領，聚力精準施策，著力形成動態清除、常態懲治的工作機制，堅定不移推動正風肅紀反腐向縱深發展。



深化標本兼治、系統治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐



寧夏回族自治區紀委監委不斷深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，堅決有力遏制腐敗蔓延勢頭，以科學的態度、系統的觀念推進反腐敗鬥爭，積極探索深化一體推進“三不腐”的有效路徑，將不敢腐的震懾力、不能腐的約束力、不想腐的感召力結合起來，通過構建監督、辦案、治理、教育完整閉環，使三者同時發力、同向發力、綜合發力。



健全完善反腐敗工作格局。牢牢樹立系統思維、全局思維，緊緊抓住黨委（黨組）主體責任這個“牛鼻子”，推動和協助黨委把構建一體推進“三不腐”體制機制納入管黨治黨全局，堅持每季度聽取信訪舉報、黨風政風監督、監督檢查和審查調查工作報告，每半年研判反腐敗鬥爭形勢，定期分析評價政治生態狀況、聽取重大案件情況匯報，推動構建黨委統籌指揮、紀委監委組織協調、職能部門高效協同、人民群眾參與支持的反腐敗工作格局。



堅決遏制腐敗蔓延勢頭。把查辦案件作為最直接、最有效的手段，始終保持零容忍震懾不變、高壓懲治力量常在。堅持從政治紀律查起、從領導幹部嚴起，緊盯重大工程、重點領域、關鍵崗位，堅決查處資源、土地、規劃、建設等重點領域腐敗問題，持續整治教育醫療、鄉村振興、糧食購銷等領域的腐敗和作風問題，更加有力遏制增量，更加有效清除存量，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性、地域性腐敗。黨的二十大以來，全區紀檢監察機關共立案1994件，給予黨紀政務處分2286人，其中廳級幹部40人，縣處級幹部186人，共有20人向紀檢監察機關主動投案、79人主動交代問題；運用“四種形態”批評教育幫助和處理10728人次，其中第一種形態占比為78.1%，穩步實現了由“懲治極少數”向“管住大多數”轉變。



織密扎緊防治腐敗的制度籠子。加強反腐敗工作橫向聯動，修訂反腐敗案件查處協調領導小組工作規則，完善定期通報、常態會商、信息溝通、對接聯動等機制，出台《關於健全懲戒治理防範機制堅決打擊“政治騙子”“政治掮客”的意見》，修訂《關於規範政商交往行為推動構建親清政商關係的意見》，從制度機制上防治腐敗滋生蔓延。加強上下聯動，強化上級紀委監委對下級紀委監委的領導和指導，細化問題線索處置和案件查辦的請示報告、溝通會商制度，完善政治監督和專項監督上下聯動、橫向協同工作機制。加強內部聯動，完善監督檢查和審查調查分工配合機制，高標準抓好派駐監督協作區建設，健全“室組”聯動監督、“室組地”聯合辦案、“組組”協作配合機制，充分發揮協作監督的系統優勢。

