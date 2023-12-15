深化標本兼治　為海南自貿港保駕護航

中評社北京12月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委二次全會上深刻闡述健全全面從嚴治黨體系的目標任務、實踐要求，強調要堅持內容上全涵蓋、對象上全覆蓋、責任上全鏈條、制度上全貫通。紀檢監察機關作為管黨治黨的重要力量，必須準確把握職責定位，注重以“全周期管理”方式構建辦案、治理、監督、教育的完整閉環，持續深化以案促教、以案促改、以案促治，以有效抓手、有力舉措堅決貫徹落實這一重大部署。



堅持政治引領，牢牢把握以案促教、以案促改、以案促治正確方向



習近平總書記強調，政治方向是黨生存發展第一位的問題。開展以案促教、以案促改、以案促治，必須將堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則，才能確保各項工作始終沿著正確方向前進。在查辦案件中，首先嚴查違反黨的政治紀律、違背黨的政治路線、破壞黨的集中統一的問題，深入查找腐敗背後的政治本質和政治危害。在以案促教中，重點推動黨員幹部增進對習近平新時代中國特色社會主義思想的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同，以黨的創新理論凝心鑄魂。在以案促改中，重點對貫徹落實習近平總書記關於海南工作的系列重要講話和重要指示批示精神不力的問題進行排查整改。在三亞鳳凰島二期項目整改中，海南省委堅決扛起生態文明建設政治責任，督促引導當地黨委政府算清經濟賬和政治賬、當前賬和長遠賬、局部賬和全局賬，提前完成整改任務，全面糾正有令不行、有禁不止問題，確保黨中央政令暢通。在以案促治中，督促案發地區和單位黨組織全面、系統、整體加強黨的領導，增強黨員幹部的政治修養，鍛造政治忠誠，強化政治擔當。提請省委印發《關於建立政治生態分析研判工作機制的指導意見》，定期分析、持續淨化海南自貿港政治生態。



堅持系統觀念，緊緊錨定以案促教、以案促改、以案促治目標導向



系統觀念是具有基礎性的思想和工作方法。開展以案促教、以案促改、以案促治，要將內容上全涵蓋、對象上全覆蓋、責任上全鏈條、制度上全貫通作為目標導向，以系統思維謀篇布局、以系統舉措推進實施、以系統成效檢驗論證，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。



堅持點面結合，做到內容上全涵蓋。黨的二十大報告明確提出深入推進新時代黨的建設新的偉大工程的七項重點任務，每個方面有特定內涵，同時又構成統一的完整體系。海南省紀檢監察機關嚴查個案暴露出來的黨的領導弱化、黨的建設缺失的問題，以點帶面、點面結合，督促案發地區和單位圍繞黨的建設各項任務進行全面剖析整改，將嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍深入具體地落實到黨的建設各領域，推動黨的各方面建設有機銜接、聯動集成、協同協調。在臨高縣系列腐敗案中，嚴肅查處涉案幹部，省紀委監委督促臨高縣委把政治建設擺在首位，用習近平新時代中國特色社會主義思想統一思想、統一意志、統一行動，把嚴守紀律、嚴明規矩放在重要位置來抓，完善落實民主集中制的各項規則，組織相關單位召開專題民主生活會，持續淨化黨風政風。

