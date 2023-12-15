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芝加哥農產品期價14日漲跌不一
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2023-12-15 10:35:52
中評社北京12月15日電／據新華社報導，芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價14日漲跌不一。
當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的2024年3月合約收於每蒲式耳4.7925美元，比前一交易日下跌0.25美分，跌幅為0.05%；小麥2024年3月合約收於每蒲式耳6.1575美元，比前一交易日上漲10.5美分，漲幅為1.73%；大豆2024年1月合約收於每蒲式耳13.14美元，比前一交易日上漲6.5美分，漲幅為0.5%。
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