中評社北京12月15日電／據新華社報導，國際油價14日顯著上漲。



截至當天收盤，紐約商品交易所2024年1月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.11美元，收於每桶71.58美元，漲幅為3.04%；2024年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.35美元，收於每桶76.61美元，漲幅為3.16%。