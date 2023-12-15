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國際油價14日顯著上漲
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2023-12-15 10:36:05
中評社北京12月15日電／據新華社報導，國際油價14日顯著上漲。
截至當天收盤，紐約商品交易所2024年1月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.11美元，收於每桶71.58美元，漲幅為3.04%；2024年2月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.35美元，收於每桶76.61美元，漲幅為3.16%。
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