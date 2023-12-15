“山海有靈”——豫園燈會亮相巴黎

12月13日，人們在法國巴黎舉行的“山海有靈”——豫園燈會開幕儀式暨預展上參觀。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，當地時間13日晚8時許，隨著現場觀眾用中文和法語高喊十秒倒計時結束，“山海有靈”法國豫園燈會在巴黎風情園開幕，來自中國的60架大型燈組、2000餘盞彩燈同時點亮。



2024年是中法建交60周年和中法文化旅遊年，法國豫園燈會作為2024年中法精品人文交流活動之一，將從12月15日至2024年2月25日向公眾開放。這也是國家級非物質文化遺產豫園燈會的首次“出海”之旅。



本次燈會包括“東情西韵”“山海有靈”燈組展區和“煙火市集”小吃街，以及民樂、武術、雜技等展演。



在“東情西韵”展區，古琴與圓號協奏、圍棋與國際象棋對弈、毛筆與鵝毛筆共書、國畫與油畫相映、酒樽與葡萄酒杯相邀、香茶與咖啡同飲。這些燈組以中西對比的方式，讓西方人更易理解東方生活美學裡的“琴棋書畫詩酒茶”。



“九曲勝景”燈組營造出上海豫園的九曲橋、湖心亭等中式古典建築，晶瑩剔透的荷花燈點綴其間。“這簡直如仙境一般！”一名法國女士感嘆道，“我會推薦家人來這裡過聖誕。我也想親自到中國看看。”



在燈會的重頭戲“山海有靈”展區，鯤、應龍、文鰩魚等《山海經》裡的神獸形象千奇百怪，呼之欲出，讓觀眾仿佛置身於神秘奇幻的東方神話世界。2024年也是中國農曆龍年，生肖“龍”成為本次燈會的主角之一，飛龍、盤龍、雙龍戲珠等彩燈栩栩如生，令人眼花繚亂。



法國高中生瑪麗－盧第一次欣賞中國彩燈。她表示，提到中國，自己首先想到的是熊貓和龍。“以前，我只知道龍是神話傳說中會噴火的動物，今天看了彩燈，發現它的形象是多樣的、可親的。”說完，她向記者展示了在現場版畫展台親手拓印的龍形圖案，說要帶一只“小龍”回家。

