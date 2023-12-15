遼寧文化旅遊周在羅馬尼亞開幕

12月13日，在羅馬尼亞首都布加勒斯特，一名遼寧省歌舞團的演員（前）在遼寧文化旅遊周開幕式上向羅馬尼亞兒童展示中國傳統舞動作。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，“山海有情 天遼地寧”2023遼寧文化旅遊周12日晚在羅馬尼亞首都布加勒斯特中國文化中心開幕。



中國駐羅馬尼亞大使韓春霖在開幕式上說，此次文旅系列活動將為羅馬尼亞人帶來獨特的文化體驗。今年以來，兩國互推互派人員參加各類文化活動和體育賽事，促進了兩國人民相知相親。期待中羅雙方繼續深化在文化、教育、體育、旅遊等領域的交流合作，助推中羅全面友好合作關係邁上新台階。



遼寧省文化和旅遊廳一級巡視員趙奎偉表示，希望通過此次活動讓當地民眾感受中國遼寧音樂、舞蹈、非遺的獨特魅力，感受遼寧壯麗風景和熱情好客的民風。



遼寧省歌舞團在開幕式上表演了《尕妹子》《旗韵娉婷》等民族舞蹈，演奏了《茉莉花》《揚鞭催馬運糧忙》《花好月圓》等曲目，羅馬尼亞社會各界近百人觀看了演出。演出結束後，觀眾還現場體驗了遼寧非物質文化遺產烙畫、皮影技藝，觀看了圖文展覽《中國漢字發展史》。



遼寧文化旅遊周活動由布加勒斯特中國文化中心、遼寧省文化和旅遊廳共同主辦，主要活動將持續三天，展覽展期一個月。