芬蘭決定再次關閉所有與俄羅斯的邊境口岸

當地時間2023年12月12日，芬蘭首都赫爾辛基，芬蘭總理彼得裡·奧爾波表示，芬蘭將重新開放與俄羅斯接壤的兩個邊境口岸。（來源：澎湃影像） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，芬蘭政府14日在有限開放與俄羅斯接壤的兩個邊境口岸僅數小時後，決定再次關閉所有與俄羅斯的邊境口岸。



根據芬蘭政府14日晚發布的新聞稿，關閉東部邊境所有邊境口岸的決定將於15日晚8時開始生效，有效期至明年1月14日。



芬蘭內政部長蘭塔寧在記者會上說，兩個邊境口岸當天開放後，試圖非法入境芬蘭的情況比預計嚴重，東部邊境局勢給芬蘭造成安全風險。



芬蘭東部與俄羅斯接壤，兩國擁有1300多公里長的邊界。根據芬蘭政府11月底發布的數據，今年8月初以來，已有近1000名沒有簽證的第三國公民試圖通過東部邊境口岸抵達芬蘭，其中大多數人提出了庇護申請。芬蘭政府認為，這些移民以及地區局勢升級對國家安全和公共秩序構成嚴重威脅。



為遏制非法移民，芬蘭政府11月18日關閉與俄羅斯接壤的東南部4個邊境口岸，11月24日關閉庫薩莫、薩拉等3個東部邊境口岸，11月28日宣布從11月30日至12月13日關閉與俄羅斯的最後一個邊境口岸——拉賈約塞皮口岸。芬蘭政府12月12日宣布，將於14日起有限開放與俄羅斯接壤的兩個邊境口岸，有效期至明年1月14日。