台北市拚八仙過海　藍主委：穩5搶6望7

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹15日接受廣播節目專訪分析國民黨在北市的“立委”選情。(照片：《POP撞新聞》提供) 中評社台北12月15日電／針對台北市8個“立委”選區選情，中國國民黨北市黨部主委黃呂錦茹15日上午接受廣播節目專訪表示，國民黨在北市“穩定5席、搶6席、望7席”，更直言穩定5席的“立委”候選人，民調都在選區內領先超過10%。



國民黨台北市資深操盤手黃呂錦茹15日上午接受廣播節目《Pop撞新聞》專訪，分析台北市8個“立委”選區的選情。其中一選區（北投、北士林），由黨內藍議員張斯綱、以無黨籍參選的新黨市議員侯漢廷，以及民進黨現任“立委”吳思瑤，上演三搶一戲碼。



《中時新聞網》報導，黃呂錦茹指出，在侯漢廷未宣布參選前，張斯綱與吳思瑤的民調有來有往，雙方都互有輸贏，但在侯漢廷宣布參選後，就未再領先過吳思瑤。黃呂也強調，既然已經登記參選，接下來就是希望能夠將選票集中，力求與吳思瑤一拚的機會。



屬於綠營票倉的第二選區（南士林、大同），黃呂錦茹坦言，國民黨空降參選的現任議員游淑慧，與民進黨現任議員王世堅仍有差距，但讓她驚豔的是游淑慧一個月內民調進步9%，且積極深入基層，相當受到地方民眾的歡迎，不過仍舊有努力空間。



北市第五選區（萬華、北中正）是三足鼎立，國民黨提名台北市議員鍾小平，民眾黨支持無黨籍藝人于美人，對上民進黨台北市議員吳沛憶。黃呂錦茹說“還有努力空間”，並意有所指表示“如果大家都團結，我們當然是可以贏。”國民黨在這個選區中，議員的選舉一直都是勝過民進黨相當多，就是大家要團結。



至於第三選區（中山、北松山）王鴻薇、四選區（南港、內湖）李彥秀、六選區（大安）羅智強、七選區（信義、南松山）徐巧芯、八選區（文山、南中正）賴士葆，黃呂錦茹則認為都是國民黨相對穩定的選區，且數次民調之下，都穩定領先對手超過10%以上。

