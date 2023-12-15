普京：俄經濟有足夠承受力支持其向前發展

12月14日，俄羅斯總統普京在首都莫斯科舉行的“年度盤點”活動上講話。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京14日在莫斯科舉行的“年度盤點”活動上表示，俄羅斯經濟有足夠的承受能力支持其向前發展。



普京在對本國經濟發展形勢進行總結時說，2023年俄國內生產總值預計增長3.5%。俄工業生產和製造業均增長，失業率首次降至2.9%。俄國家外債規模已從460億美元降至320億美元。“國家外債正在下降，這既證明了宏觀經濟的穩定，也證明了金融系統的穩定”。



談及烏克蘭問題，普京指出，特別軍事行動的目標沒有改變。目前，烏克蘭正在接收大量西方武器，但俄軍將繼續成功摧毀它們。他還說，目前有24.4萬名應征入伍者正在特別軍事行動前線，而且今年已有48.6萬名合同兵入伍，因此沒有必要進行新一輪動員。



在回答俄羅斯與西方關係正常化問題時，普京說，這不僅僅取決於俄羅斯。衹有當美國內部發生改變，開始尊重他國，不通過制裁和軍事行動解決問題時，才能為恢復俄羅斯與西方的關係創造根本條件。他說：“目前暫不具備這樣的條件，但我們已經為此做好準備。”



普京在回答新華社記者提問時表示，俄羅斯與中國的合作達到前所未有的高度，他為俄中關係在各領域的發展感到高興。目前俄中正積極落實兩國領導人共同確定的目標，“所有工作正積極而有條不紊地進行”。他強調，俄羅斯和中國在軍事、經濟和人道領域進行合作，但不會建立任何集團，“不針對第三國”。



今年的“年度盤點”包括每年一度的“與普京直接連線”電視節目，以及年度大型記者招待會，活動共持續4個多小時。