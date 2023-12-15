趙少康喊話賴拆老家違建　綠嗆顏家先拆

民進黨副秘書長黃建嘉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月15日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨副手趙少康嗆聲“如果賴清德拆老家違建，我就辭掉中廣董事長職務”。民進黨副秘書長黃建嘉今天表示，趙少康自稱是趙子龍，但是碰到顏家就欺善怕惡。國民黨台中第二選區“立委”候選人顏寬恒私人招待所蓋在公有地上，至今還沒有拆，趙應該先請顏家拆掉私人招待所，不要遇到顏寬恒就縮起來。



趙少康14日晚間接受館長陳之漢直播專訪，談到是否辭去中廣董事長的職位。趙少康提民進黨2024候選人賴清德老家違建爭議，公開嗆聲“如果賴清德拆老家違建，我就辭掉中廣董事長職務”。



黃建嘉在出席民進黨公佈兩支電視廣告“黑槍、金光黨”記者會後，做上述表示。



黃建嘉指出，趙少康看到顏寬恒私人招待所佔用公有地蓋違建，以及汐止“立委”候選人廖先翔家族、新店“立委”羅明才佔用公有地違建，這都是國民黨“立委”與候選人，趙少康應該不要欺善怕惡，不要說自己是趙子龍，但是碰到顏寬恒的私人招待所佔用公有地，怎麼沒有問顏家什麼時候要拆？不要遇到顏寬恒就縮起來。



趙少康曾經提到顏寬恒父親顏清標是更生人，需要給更生人機會。黃建嘉說，顏寬恒還有正在起訴的案件，這是正在犯罪的案件，趙少康故意用更生人，這是抹黑更生人。顏寬恒他們家正在侵犯公有地，這是現在進行式。