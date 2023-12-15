中國日報：美部分政客應遵循舊金山會晤共識

（來源：中國日報網） 中評社北京12月15日電／據中國日報報導，本周二，美國國會眾議院中國事務特別委員會（下稱“委員會”）呼籲“重置”中美經濟關係。在一份長達53頁的報告中，包括一系列提議，旨在進一步限制，甚至切斷中美經貿關係，顯示出美國的冷戰思維。



上述提議包括：命令美國商務部對中國傳統半導體（legacy semiconductors）徵收進口關稅；要求美聯儲對美國各家銀行進行壓力測試，以確定能否承受失去中國市場；限制政府部門購買中國製造的無人機，禁止使用社交媒體平台TikTok。



在一份聲明中，委員會主席麥克·加拉格爾（Mike Gallagher）和高級成員拉賈·克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）表示，報告中的提議將防止美國資本和技術被用以支持中國軍事技術研發和“人權侵犯”行為。



11月，舊金山會晤達成共識，中美雙方應加強溝通，妥善管控分歧，推進對話合作。然而，委員會的提議卻與舊金山會晤共識背道而馳，充滿對抗性。提議或將導致美國國會於明年出現更多反華立法，這無疑將給雙方關係的改善蒙上陰影。



中美經濟相互依存，而美國卻揮舞著制裁的大棒，必將傷及自身利益。就連加拉格爾也承認，對華限制措施“並非沒有代價”。部分美國官員尋求利用單邊性懲罰措施，而不是通過中美經濟工作組和金融工作組等現有渠道解決問題，體現了美國的霸權思維。



全球最重要的雙邊關係，被美國部分帶著零和博弈思維的自私政客操縱，意圖挑起中美對抗，令人失望。



一直以來，美國政府曾在各種場合表示樂見中國發展，無意阻止中國經濟發展或遏制中國，也無意尋求與中國“脫鈎”。這些說法的誠意，仍有待考證。



中美作為世界兩大經濟體，不應選擇背棄雙方。上述限制舉措一旦成為現實，將損害美國作為負責人大國的信譽，同時將兩國推向衝突和對抗，造成的後果，中美雙方都將難以承受。



美國政客應從中美關係全局出發，與中國相向而行，推動兩國關係穩定健康發展。若能如此，這將是送給中美兩國最好的新年禮物，也是送給世界的福音。