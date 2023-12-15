賴清德接受高手密訓辯論？民進黨未回應

民進黨副秘書長黃建嘉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月15日電（記者 黃筱筠）2024大選政見會、辯論會即將登場，傳出民進黨前主席卓榮泰、昔日蔡英文文宣操盤手林錦昌等都積極幫賴清德備戰辯論。民進黨副秘書長黃建嘉未正面回應說，賴清德除了選務行程，還有“副總統”身分相關會議要參與，提及的這些人等不分智庫、選舉團隊等都有參與其中。



大選公辦政見會將於12月20、26、28日登場，辯論會則於30日舉行。



賴清德前幾天沒有選務行程，傳出正在積極準備政見會與辯論會。競選總幹事潘孟安擔任本次大選辯論小組的召集人。



且也傳出2012、2016、2020年蔡英文的演練模式，會直接複製在賴清德身上；此外，不只蔡英文的重要幕僚出手協助，包括民進黨前主席卓榮泰，以及昔日蔡英文文宣操盤手林錦昌都協助辯論準備。



針對“正國會”、新北市三重“立委”余天過去都積極以歌聲助選，但最近卻神隱，傳出是因為不分區名單沒有他而不開心。黃建嘉表示，余天是輔選資產，雖然沒列在不分區“立委”名單，但私下都有幫忙，沒有問題，余天透過他的知名度，都有私下幫忙。



媒體詢問剩下不到30天，要沒有規劃接下來要怎麼搶票？發言人林楚茵表示，不只是搶票，更重要是支持者要出來投票。