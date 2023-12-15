富權：何妨以海基會董事長打動郭台銘？

中評社香港12月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：何妨以海基會董事長打動郭台銘？以下為文章內容。



“公道伯”王金平“出山”擔任“侯趙配”全台後援會總會長，其中一項重要任務是協助整合國民黨的地方派系勢力。而王金平也使命必達，努力扮演好這個角色。本週二在台北市宏國大樓海峽會宴請台灣地區地方派系勢力的“各路英雄”，打響了“頭炮”，收穫甚豐。曾經被國民黨主席朱立倫痛斥為“牛鬼蛇神”的地方派系勢力重要人物，亦即當時力挺郭台銘參選“二零二四”的國民黨議長以及部分地方要角，包括“花蓮王立委”傅崑萁、新竹市議長許修睿、前雲林縣長張榮味、金門縣議長洪允典、前台東縣長吳俊立、前“立委”林炳坤等，都表態回歸國民黨，支持“侯趙配”。



但“喬王”王金平，今次卻碰到了一枚“釘子”，就是在已經“收服”曾經開嗆侯友宜“一定不會當選”的南投副議長潘一全的情況下，卻無法“喬”回南投縣議會議長何勝豐。這位何勝豐，過去曾力挺郭台銘獨立參選，也是最早退出國民黨的地方要角之一。在郭台銘宣布退出大選後，何勝豐曾表示自己要“票投賴清德”；國民黨主席朱立倫，以及王金平等仍在積極勸說何勝豐“歸隊”，但這位議長顯然已經下定決心，“不可能回國民黨！”即使是王金平專門拜侯他，但他的態度依然不改。



其實，何勝豐在二零二六年仍要參選南投縣議員，進而爭取當選連任南投縣議會議長。而南投縣內的中興新村，曾經是台灣省政府所在地，受曾任台灣省政府主席和台灣省長的宋楚瑜的影響甚深，因而該縣的選民結構藍大於綠，泛藍在各項選戰中得票皆領先泛綠。在親民黨式微之後，泛藍選民逐漸回歸國民黨。因此，何勝豐要在後年的南投縣議員及縣議會議長的選舉中勝出，必須得到國民黨的支持。

