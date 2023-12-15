中美乒壇老中青三代紀念乒乓外交52周年

中評社北京12月15日電／據中新社報導，“我們是如此幸運，曾經和中國的乒乓名宿打過比賽，現在馬上要和年輕一代的世界冠軍丁寧交手。我希望她也能遵循當年的口號——‘友誼第一，比賽第二’。”



年逾七旬的戴爾·斯威里斯（Dell Sweeris）一番話，逗笑了全場。



中國駐美大使館當地時間13日晚在華盛頓舉辦慶祝活動紀念中美乒乓外交52周年，邀請北京大學乒乓球隊與美國乒乓名宿戴爾、康妮夫婦以及大華府地區的青少年乒乓球手，以乒乓表演賽的形式，回顧歷史，展望未來。



戴爾夫婦是中美乒乓外交的親歷者。康妮是1971年訪華的美國乒乓球代表團成員之一，戴爾則在1972年接待了回訪美國的中國乒乓球代表團。乒乓外交，以“小球”轉動“大球”，打破中美相互隔絕的堅冰，至今仍是兩國關係發展史上的重要里程碑。



配合著現場放映的老照片，康妮回憶起自己當年訪華的難忘經歷。她說，“我們的那趟旅程，打破很多壁壘，促進了美中之間的交流，增進了兩國人民的瞭解。我希望年輕一代的運動員能傳承乒乓外交的遺產，繼續促進兩國關係發展。我們可以成為朋友，而不是敵人。”



中國駐美大使謝鋒與康妮為表演賽開球。開球前，謝鋒與康妮握手致意說道，“我們‘友誼第一，比賽第二’。”



表演賽分別舉行男單、混雙、男雙、女雙四場，採用單局11分制。



首場男單由北京大學副校長方方對陣弗吉尼亞大學副校長史蒂芬·穆爾。雙方雖不是專業選手，卻一直緊咬比分，在多回合對攻中，戰至11平。裁判示意領先兩分才算勝出，但雙方選擇用握手和擁抱“言和”。“我們也是‘友誼第一，比賽第二’。”方方笑著說。

