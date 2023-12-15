賴辦發佈客家歌曲MV　賴清德獻唱搶票

民進黨公布《Hakka Vug ha 四海大平安》客家歌曲MV，賴清德在MV影片中獻聲唱客家歌曲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月15日電（記者 黃筱筠）搶客家票！民進黨2024候選人賴清德、副手蕭美琴競選總部15日公布《Hakka Vug ha 四海大平安》客家歌曲MV，賴清德在MV影片中“獻聲”，唱出客家歌曲。賴清德競總發言人郭雅慧表示，歌曲內含5種客語腔調“四縣、海陸、大埔、饒平、詔安”，因此取名為四海大平安。而“Hakka Vug ha”在客語中，是“客家、屋下”的意思，希望藉此傳達“客家就是我家”的認同感。



郭雅慧表示，這首歌由賴清德領銜主唱，在他的客語歌聲中，不僅展現他長期為了瞭解客家、勤奮學習的成果，更希望藉由自身的帶動，號召更多人共同來認識、欣賞台灣客家文化。此次由曾獲台灣金曲獎最佳客語專輯的柯智豪擔任歌曲製作人，柯智豪出席記者會表示，這是一首充滿希望的歌曲，但也極具挑戰，因為歌詞包含5種客語腔調。賴清德為此提早3天主動加約練習，錄音當天更是讓大家感受到他那種願意面對挑戰、把事情做到最好的精神，最重要的是能夠維持穩定的狀態，順利把作品推進完成。柯智豪透露，賴清德下次想挑戰台語歌，他的聲線“蠻像蔡振南”。



郭雅慧指出，民進黨自2016年執政以來，積極推動各項復振客語、全方位發展客庄的重大計劃，例如：客家族群主流化發展計劃、客家語言深植計劃、客庄創生及環境營造計劃、客家傳播行銷計劃、客庄369幸福（前瞻基礎建設）等計劃，“行政院”在2019年1月就公布施行《國家語言發展法》，於2022年7月核定“國家語言整體發展方案”，從過去到現在，民進黨一直是最支持客家族群、最極力搶救客語、最用心推廣客家文化的政黨。



多次入圍金曲獎的劉榮昌是《Hakka Vug ha 四海大平安》的詞曲創作者，劉榮昌在影片中表示，很榮幸可以參與創作，這首歌主要有兩個意義，第一是客家人在傳統上，被外界認為是一直遷徙的族群，但最後落腳台灣，代表客家人在台灣落地生根，應該把這裡認定是我們的家鄉，再把客家實力發揚到全世界。

