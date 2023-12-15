“中國為全球應對氣候變化作出巨大貢獻”

12月12日，在阿聯酋杜拜，一名女子走在聯合國氣候變化杜拜大會會場內。（來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據人民日報報導，12月13日，《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第二十八次締約方大會（COP28）在阿聯酋杜拜閉幕。經過兩周的密集談判，本次大會就《巴黎協定》首次全球盤點、減緩、適應、資金、損失與損害等多項議題達成“阿聯酋共識”。大會還決定阿塞拜疆主辦下次締約方大會（COP29）。



本屆大會受到國際社會高度關注，吸引超過11萬人註冊參會。由於許多締約方認為此前一版協議案文“不能完全回應他們的關切”，觀點“嚴重對立和分裂”，未能在原計劃閉幕時間前達成共識，氣候談判自當地時間12日中午進入“加時”階段。經過一天“加時”後，大會就《巴黎協定》首次全球盤點達成共識，呼籲各方積極發展可再生能源、推動能源轉型、加快實現淨零排放的時間表。



全球盤點是推動落實《巴黎協定》的重要機制。依照《巴黎協定》，《公約》締約方大會應在2023年進行第一次全球盤點，此後每5年進行一次，以評估實現《巴黎協定》宗旨和長期目標的集體進展情況，推動各方不斷提高行動力度。全球盤點結束後，各締約方將參考盤點成果，以自主決定的方式制定2035年氣候行動目標。“全球盤點將幫助我們認真充分地審視地球的狀態，並為未來繪制更好路線圖。”《公約》秘書處指出，各方應採取果斷行動，對全球盤點作出強有力回應。



“我們應該共同面對現實，讓世界走上正確的方向。”COP28主席蘇爾坦·賈比爾在閉幕全體會議上表示，大會達成的“阿聯酋共識”是一個加強的、平衡的、歷史性的加速氣候行動的一攬子計劃，“如果我們團結並行動起來，就能對未來產生深遠的積極影響”。《公約》執行秘書西蒙·斯蒂爾指出，大會達成的舉措是全球氣候行動的“生命線”，而非“終點線”，“我們必須繼續努力，全面落實《巴黎協定》”。



聯合國秘書長古特雷斯敦促，各締約方在減少溫室氣體排放和實現氣候正義兩個方面確保最大雄心。“我們需要發達國家在資金和適應方面做出的所有承諾得到充分和透明的履行，許多發展中國家沒有財政空間且深受氣候變化的影響。”



出席COP28的中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民表示，大會取得的成果符合中方倡導的生態文明理念，展現了當前國際社會共同應對氣候變化的努力，也反映了各方願堅持多邊主義，積極展現更多靈活性、建設性的趨勢。

