台官方批吳欣盈氣候峰會太高調　藍搖頭感嘆

藍委李德維接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈昨爆料，日前赴杜拜參與聯合國氣候變遷大會（COP28）卻處處受限，“感覺對不起納稅人”。台“外交部”卻發布聲明，指責吳太高調招致中國大陸施壓。中國國民黨“立委”李德維15日表示，“外交部”應反求諸己，指責吳欣盈完全沒意義，也難怪“外交部長”吳釗燮讓台灣外交走不出去，且任內斷交這麼多“友邦”。



台官方日前大力宣傳，台灣參與在杜拜舉行的2023聯合國氣候變遷大會（COP28），但吳欣盈14日在“立法院”爆料，4名“立委”都無法進入COP28藍區，也被要求低調，根本發揮不了外交效應，感覺對不起納稅人。



台“外交部”14日下午則聲明，行前已數度拜會吳欣盈，明確告知具有高度政治敏感性的候選人身分可能引發的打壓風險，建議重新考量行程，但吳仍決定前往。吳欣盈不但決定前往杜拜，更於12月4日高調召開行前記者會，此舉不僅引發中國注意，並掌握相關成員及行程，進而招致中國突襲式施壓COP28大會祕書處，停止吳欣盈換證參與部分會議，並波及其他三位委員，更可能傷害未來“我國”參與空間。



國民黨“立委”賴士葆15日受訪表示，吳欣盈對台灣不是那麼瞭解，我們都知道台灣要參與國際空間很辛苦，基本上有時候想辦法參加最重要，但吳等於是把那個舞台當做戰場一樣在踢館，吳的想法不見得不對，但某種程度是吳的政治操作，對我們未來增加國際空間參與度應該不太大。

