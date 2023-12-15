蔡英文台中輔選　強調提高軍人待遇照顧軍眷

蔡英文與綠委何欣純。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月15日電（記者 方敬為）蔡英文今天到台中跑輔選行程，上午與尋求連任的民進黨“立委”何欣純在太平北天宮拜廟造勢，該廟常有役男參拜求平安，蔡英文特別提到，台灣近年強化“國防”改革，政府提升軍人待遇與裝備，並照顧軍眷，讓軍人守護疆土無後顧之憂。她強調，台灣自助人助之，保護台灣已是國際議題，只要選對人，讓世界都認識台灣，台海穩定不是問題。



蔡英文15日到台中連跑4個選區，拉抬綠營“立委”選將，上午先與第七選區（大里、太平）“立委”何欣純同台拜廟，再赴第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）助選新人謝子涵，中午到第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）出席“立委”候選人謝志忠見面會，下午前往第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）力薦“立法院副院長”蔡其昌尋求連任。



蔡英文首站與何欣純在太平北天宮拜廟造勢，何欣純介紹該廟宇的特色就祈福保安，當地許多役男在服兵役前會特別來參拜，祈求軍旅生涯順利。蔡英文聽聞提到，她今天在台中有安排公務行程，就是到新社中興嶺看特戰部隊的訓練，民進黨執政這幾年強化“國防”改革，就是希望國軍的戰力更好，並透過給軍人更好的待遇，更好的裝備，讓軍隊有更高的效率來保護台灣。



蔡英文說，她很重視軍人的訓練與待遇、福利都應持續加強，軍人保護我們，我們也要照顧軍眷，讓軍人服役無後顧之憂。這幾年台灣的財政很不錯，雖然有很多需要建設的地方，但還是持續投資“國防”，就是要讓台灣的“國防”更強大。

