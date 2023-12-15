統計局：11月份國民經濟持續回升向好

中評社北京12月15日電／據國家統計局網站報導，11月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，著力擴大內需、優化結構、提振信心、防範化解風險，宏觀調控政策持續發力顯效，生產供給穩中有升，市場需求持續改善，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，轉型升級扎實推進，經濟回升向好態勢持續鞏固。

一、農業生產形勢較好，糧食產量再創新高



全年全國糧食總產量13908億斤，比上年增加177.6億斤，增長1.3%，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。其中，秋糧產量10418億斤，比上年增加198.4億斤，增長1.9%。全國穀物產量12829億斤，增長1.3%；豆類產量477億斤，增長1.4%，其中大豆產量增長2.8%。糧食播種面積增加、單產提高。全國糧食播種面積17.85億畝，比上年增加954.6萬畝，增長0.5%；糧食單產389.7公斤／畝，增加2.9公斤／畝，增長0.8%。秋冬播順利推進，基本實現適期播種，冬小麥播種面積保持穩定，長勢總體較好。



二、工業生產恢復加快，裝備製造業和高技術製造業回升



11月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.6%，比上月加快2.0個百分點；環比增長0.87%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長3.9%，製造業增長6.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%。裝備製造業增加值同比增長9.8%，比上月加快3.6個百分點；高技術製造業增加值增長6.2%，加快4.4個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長7.3%；股份制企業增長7.2%，外商及港澳台商投資企業增長4.4%；私營企業增長5.2%。分產品看，太陽能電池、服務機器人、集成電路產品產量同比分別增長44.5%、33.3%、27.9%。1－11月份，全國規模以上工業增加值同比增長4.3%，比1－10月份加快0.2個百分點。1－10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額同比下降7.8%，降幅比1－9月份收窄1.2個百分點；其中10月份增長2.7%，連續3個月增長。11月份，製造業採購經理指數為49.4%，企業生產經營活動預期指數為55.8%。



三、服務業較快增長，接觸型聚集型服務業較快恢復



11月份，全國服務業生產指數同比增長9.3%，比上月加快1.6個百分點。分行業看，住宿和餐飲業，交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業生產指數同比分別增長30.6%、15.1%、13.3%、11.9%，分別比上月加快9.3、1.9、2.4和1.9個百分點。1－11月份，全國服務業生產指數同比增長8.0%，比1－10月份加快0.1個百分點。1－10月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長7.7%，比1－9月份加快0.6個百分點。11月份，服務業商務活動指數為49.3%，業務活動預期指數為59.3%，其中，水上運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

