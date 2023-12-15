中央經濟工作會議九問九答

中評社北京12月15日電／據央視新聞報導，12月11日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。習近平總書記出席會議並發表重要講話，全面總結2023年經濟工作，深刻分析當前經濟形勢，系統部署2024年經濟工作。



“一年一度的中央經濟工作會議是引領中國經濟的風向標”，這次召開的中央經濟工作會議，不僅為中國經濟把脈問診，還為明年如何做好經濟工作把向定調。如何更好理解會議精神，可從九個方面來解讀。



一問：會議是如何為今年中國經濟把脈問診的？



今年我國經濟回升向好，高質量發展扎實推進。具體體現在：現代化產業體系建設取得重要進展，科技創新實現新的突破，改革開放向縱深推進，安全發展基礎鞏固夯實，民生保障有力有效，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。



會議談到了成就，也沒有迴避問題：進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。



“問題是時代的聲音”。聚焦實踐遇到的新問題、改革發展穩定存在的深層次問題、人民群眾急難愁盼問題等，並不斷解決問題，才能闖關奪隘，邁向新台階。



二問：會議提出“五個必須”有何深意？



“五個必須”分別是：必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，必須堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力，必須堅持依靠改革開放增強發展內生動力，必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動，必須把推進中國式現代化作為最大的政治。



這“五個必須”都是新時代做好經濟工作的規律性認識，它們具有內在的邏輯關聯。掌握了這些規律性認識，對於做好經濟工作，把中國式現代化宏偉藍圖一步步變成美好現實具有重要意義。



三問：做好明年經濟工作，為何要堅持這十二個字？

