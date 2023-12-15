經濟放緩　美加息周期料結束

中評社香港12月15日電／據大公報報導，美國今年三季度經濟增長按年上調至5.2%，比較原預測上調0.3個百分點，但其後情形急轉直下。經合組織（OECD）指出，明年全球經濟增長率預計將從今年的2.9%，放緩至2.7%。筆者相信全球加息周期應該大致上結束，明年中減息期或會展開，全球投資市場行情應會改善。



經合組織表示，儘管債務水平較高，而且利率存在不確定性，全球經濟明年將略微放緩，硬著陸風險經已消退。



在經合組織的38個成員國中，發達經濟體的增長預計將實現軟著陸，其中美國經濟表現，迄今為止勝預期。明年美國經濟增速將從今年的2.4%放緩至1.5%，高於9月份的預期，當時預測美國今年經濟增速為2.2%，2024年為1.3%。



美聯儲局公布被稱為褐皮書的地區經濟報告，10月初至11月中，美國經濟活動放緩，企業報告通脹很大程度緩和，招聘人手更為容易，反映臨近年底經濟動力有所減弱。



美聯儲局多名成員關注通脹數據，以判斷加息是否經已足夠。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克重申，政策利率處於5.25厘至5.5厘經已足夠，過去一年多通脹率經已大幅放緩，同時亦避免了失業率急升。仍未見到限制性政策的全部效果，估計經濟活動及通脹仍將進一步降溫。



裡奇蒙聯儲銀行行長巴爾金表示，希望保留在通脹回升時再度加息的選項，現時談論減息為時尚早。



經濟軟著陸機會增加



克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特認為，通脹壓力紓緩，令美聯儲局有時間決定貨幣政策下一步行動。她並不排除進一步加息的可能，指出進一步加息的前景及利率維持於高位多久，很大程度取決於經濟及風險如何演變。



美國以至全球經濟及通脹放緩，加息壓力將會大大減輕，而且明年經濟進一步轉勢，加息可能性亦降低。而且今年三季度美國經濟增長按年上調至5.2%，軟著陸機會增加，利好未來前景。



同時，美國投資市場持續向好，有望帶動全球樓市股市，改善過去一年多以來的疲軟局面。各地通脹逐漸下降，亦將利好全球投資氣氛。