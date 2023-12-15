宏觀政策搭配得宜　功效最大化

中評社香港12月15日電／據大公報報導，“秦箏何慷慨，齊瑟和且柔。”類似於協奏曲中不同樂器在一起演奏的和諧，宏觀政策搭配亦需要政府各個部門協調合作，以達到經濟的穩定和增長，而宏觀政策工具的多樣性，猶如協奏曲中不同樂器各自扮演不同角色，都將在實現經濟穩定發展的過程中發揮關鍵作用。



首先，和諧的政策基調。類似於協奏曲中不同樂器在一起演奏般和諧，宏觀政策搭配亦需要政府的各個部門協調合作，以達到經濟的穩定和增長。如果缺乏有效的政策協調，金融不穩定就會隨之而來，導致高利率、匯率壓力、快速通貨膨脹等問題，並對經濟增長產生不利影響。



財策幣策不應相互掣肘



一個政策領域的薄弱政策立場會加重另一個領域的負擔，從長遠來看是不可持續的。以歐洲為例，歐元區的財政政策和貨幣政策並不總是高度同步。當財政政策和貨幣政策同向發揮作用時，特別是在全球金融危機期間和新冠肺炎流行早期，巨大的產出和通脹差距相對較快恢復。與此相反，在歐洲債務危機期間，這些差距持續了較長時間，當時在高債務國家的推動下，歐元區層面的總體財政收縮抵銷了試圖緩解國內生產總值收縮的寬鬆貨幣政策，即政策同步指數較低。



基於歷史資料，筆者發現債務困擾會束縛財政當局對經濟下行做出逆周期反應，增加負面溢出效應的風險，表明有必要在經濟好轉時建立財政緩衝。根據脈衝響應的實證結果，當政策同步時，政府支出會產生更大的產出效應，即政策同步時的政府支出乘數高於政策不同步時的乘數，這樣的趨勢不斷累積且長期成立。同樣的，當政策同步時，長期而言通脹會更為持續性地下降。



其次，最優的政策搭配。每個政策領域亦可視為協奏曲中的不同樂章，每個樂章都有其獨特的音樂特點和情感表達。例如，財政政策可能是慢板的、穩定的，貨幣政策可能是快板的、激昂的，而最優的政策搭配有賴於三方面的必要特性。



（1）政策都必須是可持續的。即使決策者密切協調其政策搭配，但如果其中一項或兩項政策的預定中期路線不可持續，搭配協調也不會成功。



（2）政策各自的可信度。衹有在公共財政不引起不穩定預期的情況下，通過貨幣政策穩定預期才能取得成功。如果市場因對財政立場的不利看法而對政策的可信度提出質疑，那麼追求價格穩定就可能導致非常高的利率或國際儲備的大量流失。同時，貨幣政策的可信度越低，財政政策的負擔就越重，因為利率往往會高於其他情況。

