捉緊中東機遇　先瞭解伊斯蘭金融

中評社香港12月15日電／據大公報報導，香港近年股市、樓市表現不佳，更遭外界揶揄是“國際金融中心遺址”。不過，香港若然能夠加強與伊斯蘭國家在金融領域的交流、合作，乃至大力發展伊斯蘭金融，吸引更多伊斯蘭資金前來港投資，將有助鞏固和發展香港自身的金融地位。



雖然在共建“一帶一路”國家當中，遍布眾多伊斯蘭國家，特首李家超也表示要與信奉伊斯蘭教的阿拉伯國家加強合作，但特區政府、市民和金融業界對於伊斯蘭金融制度較為陌生。實際上，中東、東南亞許多伊斯蘭國家的獨特金融制度已有超過五百年的歷史，尤其是在第二次世界大戰之後，眾伊斯蘭國家紛紛獨立，並強調自身金融體系須遵從伊斯蘭教義。早在1963年，埃及更領頭成立了第一家伊斯蘭銀行，嚴格遵循不收取和支付利息，直接投資或合夥經營商業和工業，須與存款人分享損益等要求。到了今天，港人熟悉的國際大銀行如花旗、匯豐和渣打銀行等也都設立了伊斯蘭金融窗口。



香港未來要鞏固和發展作為國際金融中心的地位，以及加強參與共建“一帶一路”，是繞不開與伊斯蘭金融體系的接觸與合作。不僅在阿拉伯國家，伊斯蘭教亦盛行於印度尼西亞、馬來西亞、文萊等眾多東南亞國家。



人才缺口急需填補



香港自2007年已開始嘗試搭建伊斯蘭金融平台，特區政府還在2014年發行了伊斯蘭債券。在此基礎上，香港若能大力發展伊斯蘭金融，不僅可以發揮“國家所需、香港所長”，還至少包括以下四大益處：



其一，通過發展伊斯蘭金融，可加強香港與伊斯蘭國家在金融領域的互聯互通。隨著全球各國金融系統趨於互聯互通，“金融語言”事實上也已漸成為國際共同的語言，各國民眾對企業上市，股價、股市和債市的波動等共同的體驗，已產生了具有廣泛認同性的“通感”。通過這種“金融通感”，香港能夠增強與伊斯蘭國家的溝通、合作，以及進一步拉近與伊斯蘭國家民眾的距離。



其二、有助於進一步提升亞投行的國際影響力。由中國倡議成立的亞投行，未來在助力“一帶一路”、尤其是海上絲綢之路的推進中，可預期其大量業務將發生在印度尼西亞、馬來西亞等伊斯蘭國家。如伊斯蘭開發銀行（IDB）通過伊斯蘭債券，已展開與亞投行合作。香港順勢發展伊斯蘭金融，這對於擴大亞投行的影響力，提升亞投行的國際水平，起到一舉多得的功效。

