自主開發突破技術封鎖

中評社香港12月15日電／據大公報報導，早前美國商務部長妄指中國是威脅，要加強關鍵技術封鎖不讓中國占先。美國國會也發出惡言，再指中國偷盜技術而政府阻攔不力云云。中美兩國元首會晤時美方還刻意緩和緊張關係，說不會阻礙中國發展，但很快便變臉，故絕不可輕信其言。



美國除封殺中國外，也確實有圖強之心，要撥款支持高科技產業尤其是芯片、AI等行業的大發展。過去蘇聯搶先發射人造衛星，激起美國鬥心進行太空競賽，結果反搶先派人登月。今天能否重演舊戲在中美科技競賽中得勝，這只可由歷史作答，但對美國來說情況未許盲目樂觀。英偉達負責人指美國要建成自立的芯片產業需時10到20年。被迫前往美國投資設廠的台積電負責人亦多次明言赴美設廠不划算，因成本太高人才缺乏。有美媒評論指美國建芯片廠時，即使掌握一定的芯片技術，但配套的非芯片技術卻不行，拖了後腿。這反映了美國工業基礎空洞化的大問題，跟當年與蘇聯競賽時差遠了。美國財力也今非昔比，何況創科撥款方案亦因政爭在國會受到延誤。顯然美國在今天的新競賽中將有力不從心之嘆。



與此同時，美國實業及創科界知名人士紛紛讚賞中國。馬斯克說中國聰明又勤奮的人比美國多，請美國人到中國看看。芒格直指王傳福比馬斯克能幹。Apple的庫克指投資中國主要非因人工成本低，而是中國製造業人才之多遠超美國，中國全國都傾向製造業。蓋茨離開微軟後收購了一家能源公司，擁有一種新核電技術“行波模式”的設計，並安排與中企合作開發。他不選在美國而跑來中國，原因是認為中國才是幹這種事的地方，暗指創科商業化中國有優勢。但據報後來在美國政府壓力下合作取消了。這些創業有成又知美知中的人士，其言論客觀公允，很有啟發性。



中國加快產業升級及高端化



對於美國的技術封殺，筆者反視為正面因素。第一是對中國科技發展作出了客觀的正面評價，並非如有些人所說是誇大、捧殺。美國對中企設有禁制清單且名單愈來愈長，有人說若想投資中企股票，跟著美國清單便不會錯，意指美國經調研後已對這批中企的能力充分肯定。第二是激起中國奮進之心和走自主創新之路。相信如非上世紀90年代美國否決中國參與國際太空站，今天未必有“天宮”。正如基辛格及蓋茨等有識之士所說：中國發展是阻不了的。顯然與中國搞創科合作勝於脫鈎、對抗。事實上近年美國禁制對中國創科有積極作用：（一）政府更著力支持及引導自主研發以打破“卡脖子”領域。（二）各企業加大自主開發力度以實行入口替代，並取得多項重大成績，從而加快了中國產業升級及高端化。（三）中企更有興趣採用國貨，實行了需求方的進口替代，促進了供給方的自主開發，實現了供需雙方的良性互動。最終，美國的封殺將促成一個產業鏈更長、技術更全面的中國經濟。