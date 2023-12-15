內地美妝龍頭　珀萊雅增長潛力佳

中評社香港12月15日電／據大公報報導，法國化妝品品牌歐舒丹（00973）早前公布截至今年9月底止的2024財年中期業績，銷售額按年升19%至10.72億（歐元，下同），惟純利3403.3萬元，按年跌45%。經營溢利7680萬元，按年減少11.8%。主要因集團大幅增加在戰略性市場及渠道中，為主要品牌配置的營銷投資。



期內的分銷開支同比增10.9%至3.91億元，分銷開支同比增長10.9%至3.92億元，營銷開支同比增長47.8%至2.37億元，研發開支同比增11.5%至1133萬元。可見集團為了實現業績增長，不斷加大開支，令部分開支的增長速度更超過營收增速，對整體業績造成負面影響。



值得留意的是，分部業務收入方面，Sol de Janeiro此分部的表現最為突出，亦可以說是次業績主要增長動力。集團表示，有關增長主要受中國市場﻿復甦趨勢而推動。受惠於中國市況改善，期內線上渠道按固定匯率計算錄得26.9%的可觀增長。



事實上，中國消費市場潛力龐大，是每個品牌商均重視的市場之一，尤其在美妝領域。近年不少國產美妝品牌的規模不斷攀升，且在市場持續崛起，跟國際品牌在市場上一並競爭。艾媒咨詢發布的《2023年中國國潮美妝消費趨勢洞察報告》顯示，有71.22%的受訪消費者表示較多使用國貨美妝品牌。反映中國美妝消費市場目前在高速發展的階段。



然而，一些主打中國市場的國產美妝品牌，最近公布的業績亦令市場眼前一亮。A股珀萊雅（603605）今年前三季實現營業收入52.5億元人民幣，同比增32.5%；實現歸母淨利潤7.5億元人民幣，同比增50.6%。單看第三季，營業收入和歸母淨利潤分別按年增長21.4%和24.2%。珀萊雅是內地美妝龍頭，旗下多品牌矩陣清晰，且具強大的產品研發實力。看好中國美妝市場增長前景，此股增長潛力不容忽視。