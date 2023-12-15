閱文加大動漫IP布局　逢低吸納

中評社香港12月15日電／據大公報報導，閱文集團（00772）是一家以數字閱讀為基礎，IP培育與開發為核心的綜合性文化產業集團。業務結構上，去年在線閱讀和版權運營貢獻營收的57.2%和41.4%，版權運營占比有上升趨勢。



據公司披露，2022年閱文旗下平台網文作品新增95萬部，總量突破1600萬部。根據中國作家協會數據，2021年閱文網文作品市占率達47.1%，處於行業絕對領先地位。依托大股東騰訊，強化騰訊資源為公司業務賦能，產生協同效應。



根據中國社科院發布的報告，截至2021年底，中國網文市場規模已經超過300億元（人民幣，下同），網絡文學用戶規模達5.02億。2022年閱文集團平均月均活躍用戶達2.44億。



公司近期公告以6億元對價收購騰訊動漫相關資產，被收購的資產賬面價值4.42億元。收購完成後，閱文將整合騰訊動漫有影響力的頭部IP和動漫產能，進一步提升IP運營效率。市場對這項收購反應相當正面。公司多元化IP儲備領先，短劇布局和AIGC投入加持下，IP開發進程有望加速，持續釋放內容價值，打開長期想像空間。最新收盤價對應2023至2024財年預測市盈率為18.8及16.7，估值有擴張空間，投資者可考慮逢低布局。



（作者為招商永隆銀行證券分析師、證監會持牌人士，並無持有上述股份）