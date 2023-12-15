內地數智化轉型加速　留意神州控股

中評社香港12月15日電／據大公報報導，系統開發公司神州控股（00861）旗下神旗數碼賦能建設的長春伊通河智慧水務綜合管理平台專案，近日成功入選“2023五大知識圖譜創新應用案例”榜單的第二名。其中，國家工信部直屬的中國電子資訊產業發展研究院旗下媒體《賽迪網》亦有報導。知識圖譜是實現認知智慧的一項關鍵技術，通過資料采擷、知識計量和圖形繪制把複雜的知識領域顯示出來，揭示知識領域的動態發展規律，為學科研究提供切實的、有價值的參考。



事實上，部分發達國家已在實際應用上逐步拓展，而且並取得較好效果，而在內地其範疇亦發展迅速，預計到2026年市場規模將突破290億元人民幣。神州控股今年5月已發布城市知識圖譜平台產品，產品受到了業界人士的廣泛關注，為相關領域帶來了新的可能性。今次入選年度五大創新應用案例，充分說明了神州控股的知識圖譜產品已經日臻完善，並且在實際應用中發揮了至關重要的作用。



今次入選年度五大創新應用案例，充分說明了神州控股的知識圖譜產品已經日臻完善，並且在實際應用中發揮了至關重要的作用。



據悉，神旗數碼目前已獲得貴州省資料流程通交易服務中心、華東江蘇大數據中心、山東資料交易有限公司、廣州資料交易所、深圳資料交易所、德陽資料交易中心等國內重點資料交易機構的數商認證，相信集團可在為全國數智化轉型升級產生強而有力的推進作用，值得繼續留意。



（作者為獨立股評人）