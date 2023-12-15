港股萬六點整固　續覓反彈契機

中評社香港12月15日電／據大公報報導，受美股道指隔晚大升逾512點的刺激，港股昨日高開191點，並持續推上，曾高見16577點，升349點，但因升勢過急，回吐壓力陡增，恒指逐漸回落。好淡爭持，升降互見，收市報16402點，升173點，成交增至1022億元，較上日多293億元。



傳統經濟股率先回勇



昨市頗多特點可以一談。一是美股上升，而內地A股就下跌，港股選擇“跟美股”，但因為恒指的成份股中，不少是國企和民企股，於是就形成本地股跟美股升，而國企及民企股跟內地回軟。這足以解釋昨日騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）等下跌，而一大批本地股上升的原因。



二是傳統經濟股昨日如魚得水，大多錄得不俗升幅，除顯示這一板塊有其獨特性外，亦預示日後有可能與新經濟股“各行各路”。這是我日前提示過的，新經濟股不派息或派少息為其“死穴”，而傳統經濟股經過一段長時間下挫後，普遍有7至10厘周息率，而且因為業績可以保持適度增長，派息起碼可以“照舊”甚至略增。當收息期到來時，新經濟股的壓力必大，理由是貨比貨，價比價，馬上低了一橛。這也是本人告誡大家減持“純炒作”的新經濟股的主要原因。



三是本地華資財團股走勢硬朗。由於市場多認為美國明年會降息，這對港息的回落肯定有幫助。本地地產股明年將面對若干有利因素，使得市道可以軟著陸，這些有利因素還包括更多的專才、優才人士抵港定居，增加對住房的需求。“減辣”後的市道有﻿復甦機會等等。昨日所見，恒地（00012）、新地（00016）、新世界（00017）、恒隆地產（00101）、嘉裡建設（00683）、太古地產（01972）、信置（00083）等，全線報升。



四是公用股表現仍強。電能（00006）過關斬將，已進44元關。長建（01038）三扒兩撥，將英國的鐵路租賃業務重組，便刺激股價大漲8%。此外，中電（00002）、煤氣（00003）也是上升一族。



恒指16000關攻防戰仍勝負未分，但好友的頑強鬥志當有助鞏固防線，繼續尋覓反彈契機。