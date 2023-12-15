美減息救經濟　資金東移提速

中評社香港12月15日電／據大公報報導，美聯儲局主席鮑威爾直言減息已進入視野範圍，令加息周期結束的市場預期進一步升溫，但聯儲局對利率態度突然由鷹轉鴿，背後實際反映美國經濟急速惡化，煞停加息之餘，更暗示掉頭減息救經濟，這對美股而言是壞消息，美元匯價應聲下跌，預期醒目資金加速從美元資產出逃，向東流入亞洲市場，加大押注中國。



美國道指周三創新高，反映市場對聯儲局放鴿極度亢奮。事實上，聯儲局議息會議連續三次暫停加息，而聯儲局主席鮑威爾更透露在會上曾討論何時是減息的時機，更坦言不會等到通脹降至2%才減息，憂慮會太遲，向市場釋放出強烈利率鴿派言論。



聯儲憂大衰退 減息屬壞消息



不過，投資者不要高興得太早，聯儲局始終沒有宣布打驘抗擊通脹之戰，利率見頂存在很大變數，況且如果聯儲真的掉頭減息，意味美國經濟面臨大衰退。目前聯儲局委員普遍預期明年減息0.75厘，實際反映企業利潤倒退、大衰退威脅迫在眉睫，一旦落實減息，美股恐出現暴瀉。



更重要的是，美國11月消費物價指數升幅在3.1%，高於2%通脹目標，聯儲局未有打贏抗通脹之戰。正如香港金融管理局所言，利率走勢存在不確定性，高息環境會持續一段時間。在美國貨幣政策走向尚未完全明朗之下，國際機構初步對明年全球經濟前景不甚樂觀，例如經會組織（OECD）將明年世界經濟增長預測由2.9%向下修訂至2.7%，評級機構惠譽的預測更低至衹有2.1%的增幅，可見明年環球經濟充斥不少變數。



通脹甚頑固 利率或減完再加



事實上，高利率因素將持續對環球經濟穩定構成威脅。美國最新就業數據顯示，失業率由10月的3.9%回落至11月的3.7%，反映勞動力市場仍然緊張，即使銀行、科技公司出現裁員潮，但前線的服務行業持續人手不足，加上物價上升，類似汽車工人罷工、要求加薪的事件會陸續有來，令工資等服務成本漲勢未止。因此，上月美國平均時薪環比升幅0.4%，較10月增0.2個百分點，為4個月以來最大升幅，有可能再度加快通脹升幅。美國通脹甚頑固，利率隨時減完再加。

