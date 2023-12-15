美設限價交易　仍被鑽了空子？

中評社香港12月15日電／據大公報報導，任何一個市場只要出現新的賺錢模式就會有不同的漏洞出現，然後監管機構便需要加強規管，甚至推出新的法規應對市場變化。即使美股市場已有PFOF的監管，但仍有漏洞。當市場希望港股吸引更多高頻交易公司進場的時候，也應該想一想，除了港交所沒有PFOF的規定外，相關的監管也是欠缺。



香港貨幣及金融研究中心於2021年6月進行有關高頻交易的調查，三成受訪者認為高頻交易會對港股市場的發展帶來不利影響。



PFOF簡單來說就是券商將客戶的訂單發送給交易所或造市商，而交易所或造市商會向券商支付“回傭”，所以羅賓漢、Charles Schwab等美國券商可以提供零傭金交易。從羅賓漢的業績可見，逾八成的收入來自PFOF，單季的PFOF收入達數億美元。



但PFOF在美國是受監管的，美國證券交易委員會（SEC）有一項規則，要求券商必須在全國最佳買賣價（NBBO）的範圍內執行訂單交易。NBBO是一個即時更新、綜合所有正式交易所的訂單而提供“賣出”和“買入”報價基準的系統，所有訂單必須等於或優於此報價成交。例如，若B股票在NBBO中顯示最佳的買入價是10.02元至10.05元，在10.02元是最低買入的價，即使你要買入大量股份，可能在最高10.05元已能成交。但若然成交價高達11元，那就可能是券商為了賺取PFOF的利益而讓客戶蒙受損失。



但這個監管也有漏洞，就是券商可先發出一些“虛假訂單”到某交易所促成交易，從而改變NBBO的價格範圍。SEC就這個問題在去年已表示會重新審視，但至今仍未見完全杜絕問題症結。由此可見，高頻交易若在港股市場盛行，所衍生的問題將會更多。