提升系統成本高　中小券商轉型難

中評社香港12月15日電／據大公報報導，要賺取PFOF，在美國也要有券商願意配合，但有業界人士認為，即使高頻交易在港股市場興起，不少中小型券商也未必有能力配合運作。



在美股市場，若散戶用Interactive Broker這類券商交易美股時，會看到一則聲明，強調他們會把客戶的落盤投放到最適合的交易所，目的是讓客戶以最佳的價格成交。但很多時候高頻交易公司從PFOF所賺的利潤會與券商分拆，所以券商才能以很低的傭金，甚至如羅賓漢（Robinhood）等券商能提供零傭金優惠給客戶。



資深證券界人士謝明光指，香港的證券業近年不斷在轉變，券商過去的主要收入就是交易傭金，但現在不少大型券商都以“零傭金”吸客，小型券商要留住客戶變得更困難。雖然業界人數可能在增加，活躍客戶的數目也在上升，但這些客戶都集中在大型券商手上，中小型券商變得更難生存。



兩地零傭金模式有分別



再者，美國及香港券商都提供零傭金，但兩者的營運模式是不同的，羅賓漢不收傭金，但可以賺PFOF，而香港券商不收傭金，要賺錢就只能希望客戶向他們“借錢”炒股，也就是借“孖展”，券商的收入便來自孖展的利息。不過，今年港股持續尋底，成交量也越來越少，很多散戶都損手，又何來有意願借孖展炒股？



事實上，香港的證券業發展已面臨瓶頸，中小型券商的生存空間變得更加小，不同的券商都在謀求新的營運模式，也會參考海外券商的營運模式，但要像一些海外券商一樣賺PFOF，在香港根本“行不通”。



謝明光認為，要符合高頻交易公司的要求，相信港交所（00388）有能力做得到。近年來港交所實施多項制度增強競爭力，2018年成立Orion Trading平台─證券市場（OTP－C），進一步增強其交易能力及支持新業務的靈活性。



港交所雖然有能力符合高頻交易公司的要求，但券商方面又有這個能力嗎？或許部分大型券商確實有這些技術，但其他中小型券商又如何？即使想提升系統符合高頻交易公司的要求，但所需的成本也會很大。