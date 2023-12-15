衍生工具價格有被操控風險

中評社香港12月15日電／據大公報報導，當市場充斥著大量的高頻交易，可會出現大量“老鼠倉”，同時會對買入股份數量十分之大的大型基金造成影響，因為他們的交易速度不及高頻交易公司，故此難以用最佳的買入價去買入股份。但對散戶而言，好像又沒有多大影響似的，不過，專家指出，若然散戶這樣想便錯了，高頻交易對散戶的影響可能更大。



Kaye表示，只要交易速度夠快，在市場上就有很大優勢，然後可運用更多賺錢的策略。例如在港股十分流行的牛熊證，假設B股票的價格上升，與B股票相關的牛證共有10只，理論上這10只牛證會按其實際杠杆比率而上升的。



假設B股票上升1%，某相關牛證理論上應由0.5元升至0.9元，但即使有些牛證的成交量小，按目前的規定，發行商仍需要將牛證的價格抬高，以反映正股的升幅。但若有些“有心人”刻意令牛證短時間內升幅不足，例如牛證只是由0.5元升至0.6元，然後等“合作夥伴”買入後，才再將價格抬升至0.9元。



“合作夥伴”在這情況下是百分百賺錢的，這無疑是不合法的行為，但若用高頻交易來進行，那就很難察覺得到，對散戶來說，交易牛熊證會變得更加不公平。當然並非指現時的發行商是這樣做，只是舉出一些有可能發生的例子，但當高頻交易越來越普遍的時候，很多監管也有可能會出現漏洞。