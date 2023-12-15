港拓高頻交易　宜先制定回傭制

中評社香港12月15日電／據大公報報導，今年11月立法會通過《2023年印花稅（修訂）（證券轉讓）條例草案》期間，差不多每位有發言的立法會議員都表示，降低印花稅就能令高頻交易在港股市場變得更活躍，日均成交量就會大幅增加。交易成本雖然是高頻交易最重要的考慮之一，但目前港股的市場結構真的已準備好迎接大量的高頻交易出現嗎？有專家認為港股市場連高頻交易最重視的訂單流回傭（Payment for order flow；PFOF）也未能提供，無疑會降低高頻交易商進軍港股的意欲。＼大公報記者 許臨



量化交易專家Kaye Law表示：“在股票市場裡，為了增加股市的成交量跟流動性，有‘股票造市制度’，造市商大量買賣股票提高流動性，進而提高成交的幾率。PFOF的原理很簡單，是指券商透過造市商處理用戶的交易，從中賺取回傭。”



賺合約差價 再與經紀分紅



例如，有散戶想用150元買進100股A公司的股票，券商就幫散戶去跟造市商下單，而造市商手上的委托單很多，他可能會發現有人想用149.8元的價格賣，可是散戶能接受的價格高了不少，所以造市商先買了149.8元的股票，然後用149.9元的價格賣給散戶，而中間0.1元的價差，就是造市商的利潤，因為有100股，這筆交易造市商賺了10元，當中會分給券商5元，這就是所謂的PFOF。每宗交易雖然獲利不多，但每天有數萬宗甚至更多類似交易，累積的回報就十分驚人。



Kaye強調要瞭解高頻交易的世界，先要明白市場的結構，在高頻交易盛行的美股市場與港股有很多不同之處。很多人的錯覺，美股衹有紐約證券交易所（NYSE）、納斯達克交易所（NASDAQ）及芝加哥期權交易所（CBOE）三家交易所。事實上，NYSE和NASDAQ並不只是兩家交易所。目前NYSE和NASDAQ旗下各有數家交易所，每家交易所都有自己的上市程序和要求，16家交易所中，衹有數家可供公司上市。



“黑池”早已推行PFOF刺激交投



無論是香港還是新加坡，證交所通常就是公司上市與交易的場所，在哪裡上市就在哪裡買賣，但在美股市場，公司在哪家交易所上市，一點也不重要，因為訂單可以在任何一家交易所交易，所以交易所才會提供PFOF，就是要與其他交易所競爭，爭取更多的訂單流。

