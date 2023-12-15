優化綠色金融政策　提高產品質量

中評社香港12月15日電／據大公報報導，香港大學中國商業學院ESG中心首任主任施涵認為，香港要加強作為綠色金融樞紐的地位，特別需要在政策、合作、人才、創新四個方面做出更大的努力和貢獻。



第一是繼續完善和優化綠色金融的政策和規範，提高綠色金融產品的質量。施涵舉例稱，香港可以參考國際的最佳實踐，制定和更新綠色和可持續金融的分類標準、披露要求和監管指引，以確保綠色金融產品的真實性和一致性，並可以加強對綠色金融產品的評估和認證，提供更多的技術支持和財務優惠，以鼓勵更多的發行人和投資者參與綠色金融市場。



促進資金與項目跨境流動



第二是進一步深化與內地和其他國家及地區的綠色金融合作，促進資金和項目的跨境流動，滿足不同市場的需求。施涵認為，香港可以利用自身的離岸人民幣中心優勢，加強與內地的綠色金融互聯互通，支持內地的綠色轉型和碳中和目標，同時利用自身的國際金融中心的優勢，支持全球的綠色發展和氣候行動。



第三是加強培養具備全球視野和瞭解中國國情的ESG專才，以解決目前人才短缺的制約。施涵指出，ESG領域的人才需求是廣泛和多元，涉及投資、實踐、中介和監管等多個層面，需要具備不同的專業技能和知識。



第四是推動綠色金融產品和服務的創新發展，提高綠色金融的效率和效益，滿足不斷變化的市場需求。



施涵表示，香港可以利用自身的科技和數據優勢，加強對綠色金融的數字化和智能化，提高綠色金融的風險管理和績效評估，降低綠色金融的成本和障礙。