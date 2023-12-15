港推進ESG見成效　有利吸綠色投資

中評社香港12月15日電／據大公報報導，氣候變化風險下，市場更加關注低碳經濟和淨零排放，本港今年亦多次遭受惡劣天氣影響，令加快ESG（環境、社會和公司治理）發展成為熱議話題。香港大學當代中國與世界研究中心高級研究員、香港大學中國商業學院ESG中心首任主任施涵表示，香港作為國際金融中心，有利於發展綠色金融和吸引ESG投資，未來還可加強與大灣區的合作，以實現互利共贏和協同發展。



特區政府在推動ESG方面已取得一定成果，近年施政報告中提出多項有關ESG的措施和目標，例如實施廢物征費、推動綠色金融、制定氣候行動計劃等。施涵在接受《大公報》訪問時表示，香港在ESG發展上具備多重機遇，作為國際金融中心，能吸引綠色金融和ESG投資，支持內地綠色轉型和碳中和目標。



推動數字化 提高風險管理



作為創新科技中心，香港有助於發展綠色科技和推動ESG的數字化和智能化，以加強風險管理和績效評估。施涵稱，香港作為高等教育中心，擁有多所享譽全球的大學商學院，能夠培育大量具備國際視野和專業素養的ESG人才，並且本地多元化和開放的社會，有利於發展ESG的教育和培訓，提高ESG的認知度和關注度。



不過，施涵指出，香港在ESG發展上同樣面臨不少挑戰，其中包括本地的空氣污染、廢物處理、能源供應等環境問題，以及人口老化、住房供給等社會問題。他認為，未來香港可以加強與大灣區的合作，以推進ESG的發展。



具體來說，香港可加強與大灣區的ESG資訊和數據的共用及交流，以提升ESG的品質及透明度，促進雙方學習借鑒。施涵表示，香港可學習大灣區在ESG方面的優秀經驗，例如綠色科技、綠色能源、綠色交通等部分的創新和發展，同時，香港亦可憑借自身國際金融中心的優勢，為大灣區提供ESG相關的產品和服務，例如ESG評級、ESG報告、ESG指數等，並有助於吸引更多ESG投資進入。



其次是加強在ESG政策和標準上的協調與對接，相信可提升ESG的一致性和可比性。施涵指出，香港可參考和遵守國家的雙碳目標和相關的ESG政策和標準，強化與大灣區的溝通協商，以確保在ESG發展的目標及策略上保持一致，同時雙方可以建立ESG監管機制，力促在ESG行動上相協調。



善用創科 為灣區提供ESG技術



最後是提高在大灣區ESG專案和活動上的參與度，將有助於促進ESG的影響和價值。施涵表示，香港可以利用其創新科技中心的優勢，為大灣區提供更多ESG相關的技術和解決方案，例如減排、節能、資源利用等，並且與大灣區共同開展包括環境保護、社會服務、社區發展在內的ESG專案和活動，以增強在ESG發展上的責任及貢獻。