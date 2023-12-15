港燈與南瑞簽合作協議　研接駁零碳電力

中評社香港12月15日電／據大公報報導，因應香港要在2050年前達到碳中和的目標，港燈（02638）與國家電網旗下南瑞集團昨簽訂合作框架協議，探索在多個領域展開合作，包括：南瑞透過最先進的遠動終端裝置，參考國家電網現行的設計，提供方案提升港燈電力系統的遙距監控，以邁向全面自動化。同時，為配合特區政府在未來由內地輸入更多零碳能源，港燈正積極準備、著手研究和規劃如何能夠安全穩定地，由內地輸入的零碳電力接駁上本身電網，而南瑞在跨省輸電經驗豐富，其“高壓直流輸電系統”的技術達世界領先水平，將協助港燈全面檢視及分析電網及發電系統，進行產品改進和研發，度身訂造電網優化方案。



深化交流 促進能源轉型



港燈董事總經理鄭祖瀛表示，南瑞在內地及海外擁有高端技術及豐富的實踐經驗，深信透過雙方合作交流，一定能夠發揮優勢，協助港燈全面強化電網，進一步提升供電可靠性，配合香港社會發展的用電需求，亦為未來由內地輸入零碳能源，及早做好規劃。



南瑞集團董事長山社武亦表示，作為國家電網直屬科研產業單位，一直致力透過具有國際領先水準的技術及產品，為業界提供不同的項目以提升業務水平，期待與港燈緊密合作，一起推動兩地人才及技術交流，共同促進公司發展。



環境及生態局局長謝展寰出席儀式時表示，特區政府訂立四大減碳策略，即“淨零發電”、“節能綠建”、“綠色運輸”和“全民減廢”，積極從源頭減少碳排放。期望兩間企業合作，可以把國家電網先進創新技術結合香港的實際情況落實到位，促進能源轉型。



根據協議，雙方將展開恒常人才交流計劃，互派資深工程師擔任講者，透過線上或進行實地調研等方式互動，提升工程人員技術水平，並合作分析業界常見的難題和個案，特別是港島區有大量摩天大樓，以垂直供電為主設計的電網結構複雜且具代表性。南瑞希望透過今次合作，進一步瞭解這類電網在設計上的特點，及分享在不影響社會經濟和活動的情況下，如何應對現有網絡和設備進行維修和保養時遇到的挑戰，從而發展更多符合垂直城市電力供應和相關的項目，協助提升電力產業的水平。