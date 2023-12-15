憧憬減息地產股造好　成交重上千億

中評社香港12月15日電／據大公報報導，美聯儲局議息後維持利率不變，而美聯儲公開市場委員會估計明年息口將下調0.75厘至4.6厘。市場對2024年啟動減息預期增強，提振港股昨日表現。恒指跳高近200點開盤，最多升349點，可惜升勢不斷縮窄，收市升173點，報16402點。科技指數收市升12點，報3698點。大市交投額重上千億，主板成交額1022億元，較上日增加35%，然而，北水見市升隨即急急沽貨，港股通昨日錄得資金淨賣出96.98億元，扭轉上日淨買入8.55億元。



美息向下將可減輕本地地產發展商借貸成本，本地地產股昨日股價跑贏大市，新世界（00017）、新地（00016）股價雙雙升3.4%，各報11.52元、80.6元；恒地（00012）股價有3.3%進賬，收市報23.05元。息口將開啟下行周期，房讬基金（REITs）等收息股的投資價值顯著增加，置富產業（00778）股價升4.9%，報4.9元；領展（000823）股價升4.6%，報40.3元；陽光房地產基金（00435）股價升4.4%，報2.11元。



專家薦領展及順豐房讬



光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，基於未來一年息口向下預期，固定收益產品的吸引力將減退，資金料轉向風險較高的股票資產。在加息周期被看淡的收息股，有機會重獲資金關注。至於收息股的選擇方面，伍禮賢稱，中資電訊股屬於平穩之選，投資者若想賺息兼賺價，可以留意領展、順豐房讬（02191）等房讬基金；公用股方面，可選長江基建（01038）、電能（00006）等國際業務比重較大的股份。



長江基建股價上升8.6%，收報43.2元；電能（00006）股價升6.2%，收報44.1元。中移動（00941）股價升0.5%，報62.3元。其他收息股方面，港燈（02638）股價升5.4%，報4.65元；香港電訊（06823）股價升4.1%，報9.35元。



景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭稱，有望看到美聯儲局於2024年上半年開始減息，經濟將於2024年稍後時間迎來﻿復甦。因此，全球風險偏好將日益增加，小型股及周期股可能會跑贏大市，新興市場或可以跑贏美國資產。