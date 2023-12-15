回應貿易壁壘　朱立倫：國民黨勝選後面對

朱立倫。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月15日電（記者 俞敦平）大陸商務部15日提前結束對台貿易壁壘調查，認定民進黨對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘，並表示可採取相應的措施。15日上午國民黨主席朱立倫出席國民黨“不分區特攻隊”成軍記者會上回應媒體提問時表示，民進黨政府面對兩岸經貿議題沒有真正的作為，往往用政治話語去回應大陸的質疑，而非用貿易專業去解決問題。



大陸商務部於2023年4月開始對台灣禁止進口大陸產品的措施進行貿易壁壘調查，涉及2509項產品。原定調查期限為2024年1月12日，但於15日提前宣布調查結束，並認定台灣對大陸的貿易限制措施構成貿易壁壘。大陸商務部可根據相關規定採取雙邊磋商、多邊爭端解決或其他適當的措施。



對此，國民黨主席朱立倫在記者會上回應，他認為兩岸的經貿關係非常重要，兩岸的經貿依存度也非常高。他指出，民進黨過去幾年一直口頭上抗中保台，但實際上沒有解決任何貿易問題，反而讓兩岸的經貿關係陷入困境。他痛批，民進黨政府面對兩岸經貿議題沒有真正的作為，往往用政治話語去回應大陸的質疑，而非用貿易專業去解決問題。他表示，如果國民黨明年贏得大選，一定會用積極的態度面對所有的經貿問題，不管是跟大陸、美國、歐盟還是日本，都會尋求合作與共贏。