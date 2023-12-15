吳子嘉：侯康很有機會當選　每天要拉年輕票

國民黨2024候選人侯友宜與副手候選人趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電／2024大選，明年1月13日投票。《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日預估民進黨2024候選人賴清德與中國國民黨候選人侯友宜票數，侯友宜在一情況只會輸8萬票，還是很有機會當選。



據《美麗島電子報》14日公布的第89波民調顯示，民進黨賴蕭配支持度為35.2%、國民黨侯趙配為29.5%、民眾黨柯盈配為19%。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。



根據《中時新聞網》報導，對於近期民調結果，吳子嘉在中天節目《新聞千里馬》分析，談票數才有意義。過去一陣子侯友宜落後賴清德0.6到3.8個百分點，賴蕭推估可以得到是537萬到560萬票，侯康是508萬到528萬票，兩組候選人差距約落在8.2萬到51.8萬票之間。



不過吳子嘉強調，藍營民調年輕人近日出現流失，但鐵盤基本盤投票率是增加的。民眾黨候選人柯文哲衝到19%意義不大，侯友宜當然還有機會當選，但前提是國民黨每天要在年輕票上有所斬獲，每天都掉0.1%，最後可能還是輸8萬。國民黨要加油，有本事要把年輕人找回來，而這就是副手候選人趙少康的工作。



第89波民調是在2023年12月11日至13日，對設籍台澎金馬22個縣市年滿20歲的民眾進行訪問，成功訪問1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。此民調為全住宅電話。