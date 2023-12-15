朱立倫：民進黨內部已經準備面對侯康當選

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨副主席夏立言13日赴陸參加台協會活動，關心台商、台胞，民進黨對其行程提出質疑，認為有不可告人的目的，要求國民黨說明。國民黨主席朱立倫15日上午出席國民黨“不分區特攻隊”成軍記者會上回應媒體提問時痛批，民進黨不抹紅不會選，並指出民進黨內部已經在準備面對侯康配當選的事實。



朱立倫回應民進黨對夏立言訪問中國大陸的質疑，痛批民進黨不抹紅不會選，並指出民進黨內部已經在準備面對侯康配當選的事實。他說，夏立言參加台商的換屆活動是正常的關心，而民進黨卻用這樣來攻擊國民黨，是自欺台灣人。他還回憶起去年的九合一選舉，民進黨在各地滿街掛紅布條，把國民黨的候選人和共產黨劃上等號，他質問民進黨還有沒有招。



此外，朱立倫也回應了民眾黨2024大選候選人柯文哲昨天的說法，如果藍白太過分裂，國民黨全面封殺他，國民黨的區域“立委”席次可能會掉10席，朱立倫表示，國民黨現階段都在全力衝刺選情，不分區“立委”由韓國瑜領軍，區域“立委”也有特攻隊支援，希望拼到“國會”席次極大化。他說，國民黨每一位都在全力打拚，不會受到任何干擾。