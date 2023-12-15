陸指台構成貿易壁壘　李政宏憂ECFA中斷

大陸全國台企聯會長李政宏。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電／大陸商務部15日宣布，認定台灣對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情形，即構成貿易壁壘。大陸國台辦進一步表示，民進黨當局對大陸採取的貿易限制措施，違反ECFA有關條款。大陸全國台企聯會長李政宏憂心，民進黨政府對貿易壁壘結果若沒做出適當反應，大陸可能中斷兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。



大陸商務部對台灣制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查，一度宣佈延長調查期限至明年1月12日，但15日突然宣布調查結束。



大陸商務部發言人表示，調查顯示，台灣對大陸相關產品長期採取貿易限制措施，且禁止進口大陸產品範圍近年來呈現擴大趨勢，對大陸企業造成負面影響。認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業和企業造成負面貿易影響。



根據《中時新聞網》報導，李政宏受訪表示，本次調查著重在兩點訴求：



第一個，就是應該要依循ECFA的規則，即應要逐步地取消兩岸貨物往來的關稅，然後消除非貿易的壁壘，“而不是像現在民進黨當局一樣，不斷地擴大限制中國大陸產品的進口，這是不對等的行為”。他強烈呼籲台灣方面，要依循前述原則，因為兩岸經貿的關係是非常密切的，而且兩岸產業鏈有互相聚集跟補強的效果，同時也密切結合，所以在這個部分，應該要依循整個貨貿的原則去進行跟推動。



第二，李政宏向民進黨政府喊話，指不應該操縱意識形態，為了選票“將抗爭進行到底”，然後為了自己的政治私利，去犧牲了廣大台灣民眾跟台商的權益。對於本次調查的長遠影響，李憂心，如果民進黨政府沒有做出適當的反應，基於公平的原理跟原則，中國大陸方面有可能會斷掉ECFA，或者是針對某些影響比較嚴重的部分去加徵關稅。



在調查結果出爐前，台商圈對此已討論熱烈，李政宏表示，大家都不希望這件事情發生。