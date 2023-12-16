楊植斗：綠恐打抹紅奧步　棄保氛圍是關鍵

國民黨台北市議員楊植斗接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）2024大選進入倒數階段，藍綠白各自衝刺。中國國民黨台北市議員楊植斗接受中評社訪問表示，隨著國民黨候選人侯友宜、趙少康的民調與民進黨賴清德、蕭美琴愈來愈拉近，依最近的氛圍，民進黨恐又在準備打抹紅、“抗中”的奧步老路，他認為最後關頭，台灣民眾黨的粉絲導向是關鍵，就看他們要偏向下架民進黨好，還是“抗中保台”好。



楊植斗，台灣大學政治系公共行政組畢業，台北市第六選舉區（大安、文山）議員，現任國民黨文傳會副主委。曾任羅智強辦公室主任、王鴻薇辦公室主任、丁守中競選台北市長辦公室發言人、國民黨副發言人、國民黨智庫“國家政策研究會”趨勢暨數據分析中心顧問等。



楊植斗表示，侯康配與賴蕭配差距愈來愈近，是有機會，至於柯文哲那一方，長期做趨勢民調的美麗島電子報，雖說柯認為不友善，目前剩20%以下，但值得關注的是，該民調做了政黨輪替、下架民進黨的贊同率剩45%，以前都說有60%，顯示大家對政黨輪替的盼望沒以前強烈。



楊植斗說，美麗島還做棄保民調，問說若明天投票，投給哪一個在野黨最有希望？結果竟然有48%不同意棄保，仍會選自己要支持的候選人，這是他看到的隱憂。選舉雖逼近，但侯康與賴蕭在一些民調仍有落差5到10百分點，若無法傳達出棄保柯的氛圍，那還是賴清德躺著贏。



楊植斗點出，最近民進黨的攻勢好像有點多，比如又透過綠媒寫不具名的“國安”人士指出大陸介選，台灣作家羅森涉嫌製作販售淫穢物品牟利被陸方逮捕失聯，陸軍中校飛官密謀駕駛直升機叛逃降落在大陸軍艦上等云云，他以前都笑說民進黨還沒打“抗中”、就是還沒開始打選戰，現在開始動起來了。



楊植斗向中評社說，民進黨為了操作選舉熱度，從過去王立強指控向心涉“共諜”的假案，就看出民進黨不惜造假，隨著選舉慢慢燒起來，之後恐怕又要故技重施打“抗中”假案，氛圍有愈來愈明顯，愈到尾聲，愈打“抗中”奧步牌。

